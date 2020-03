É falsa a notícia sobre venda de álcool gel em igreja

O 247 publicou vídeo e fotografia falsos que circulam nas redes sociais e mostram uma embalagem de álcool em gel com o logotipo da Igreja Universal do Reino de Deus sendo comercializado durante um culto por R$ 500,00 edit

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais que mostra uma embalagem de álcool em gel com o logotipo da Igreja Universal do Reino de Deus sendo comercializado durante um culto por R$ 500,00 é falso. Ele chegou a ser reproduzido pelo Brasil 247, mas já foi retirado do ar. Pedimos desculpas pelo erro.

Além do vídeo, uma fotografia dizia que o “sacrifício” poderia ser feito até por pagamento em cartão. Mas nos dois casos se tratavam de montagem.

O vídeo editado viralizou após o empresário Edir Macedo, dono da Universal e da TV Record, dizer que o coronavírus é inofensivo, amplificado pela mídia e uma "tática de Satanás". Ele chegou a deletar o vídeo das redes, mas já circulava em grupos de Whatsapp.

Dois dias depois, outro pastor-empresário, Silas Malafaia, desafiou as recomendações do Ministério da Saúde de evitar aglomerações e afirmou que não cancelará cultos, nem fechará igrejas por causa do coronavírus.

A fake news foi desmentida por checagem realizada pela Boatos.org.