"É fraude! TCU não pode permitir isso", afirma Gleisi sobre irregularidades na privatização da Eletrobras

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) descobriu uma fraude bilionária no cálculo de outorga da Eletrobras. Documentos mostram que houve uma subavaliação “gigantesca” no valor da outorga: falta de informações sobre a precificação da Eletrobras, das bases de cálculo do valor de contratos e a falta de estudos sobre garantias físicas das hidrelétricas da estatal.

A deputada e presidenta nacional do PT comentou o caso neste domingo (13).

"Gravíssima a notícia de que a diretoria da Eletrobrás quer registrar na CVM demonstrações financeiras fajutas de três importantes subsidiárias (Furnas, Eletronorte e Eletrosul) para correr com o processo de privatização. Isso é fraude! TCU não pode permitir isso. Vamos denunciar!", defendeu Gleisi.

O relatório do TCU aponta que o plano escolhido pelo governo para a descotização das hidrelétricas vai impactar nas tarifas de consumidores residenciais e não sobre indústrias e grandes empresas.

Vital do Rego pediu vista, após o relator do caso, ministro Aroldo Cedraz, apresentar várias ressalvas à privatização em seu voto, inclusive sobre o valor da outorga, de R$ 23,2 bilhões.

