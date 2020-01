É homicídio qualificado, diz Afrânio sobre assassinato de general iraniano

"Trata-se de uma violação à soberania do Iraque !!! Os hipócritas são também assassinos !!!", acrescentou o jurista Afrânio Silva Jardim ao criticar o assassinato de um general iraniano no Iraque edit

247 - O jurista Afrânio Silva Jardim criticou o governos dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa do assassinato do comandante militar iraniano Qassem Soleimani.

"Isto se chama homicídio qualificado em qualquer do mundo!!! Matar uma pessoa, com drone, que não estava agredindo pessoas ou bens, em um pais estrangeiro, pode ter outra tipicidade penal do que homicídio doloso. Ademais, trata-se de uma violação à soberania do Iraque !!! Os hipócritas são também assassinos !!!", escreveu o jurista no Facebook.

Trump culpou Soleimani pelo assassinato ou ferimento de "milhares de americanos" nas últimas décadas. Também acusou o general de "conspirar para matar muitos mais".