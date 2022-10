"É hora de passar a régua no passado e celebrar o apoio de Ciro Gomes", diz Fernando Horta

Historiador disse esperar que Ciro suba no palanque de Lula. "A partir de agora é a posição de Ciro Gomes incondicional à candidatura de Lula", afirmou edit

247 - O historiador Fernando Horta celebrou a declaração de apoio de Ciro Gomes (PDT) à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

Quarto lugar nas eleições, com 3% dos votos, Ciro seguiu a decisão unânime do PDT de apoiar Lula contra Jair Bolsonaro. Em vídeo nas redes, sociais, o ex-candidato disse que "frente às circunstâncias, [apoiar Lula] é a última saída".

"É hora de se ter grandeza neste momento e passar uma régua no que Ciro Gomes fez, disse, escreveu. É hora da esquerda começar do zero, a partir de agora é a posição de Ciro Gomes incondicional à candidatura de Lula", disse Horta na TV 247, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch.

Fernando Horta disse esperar que Ciro suba no palanque de Lula. "Espero Ciro Gomes com a força e a verve dele, a capacidade que ele tem de mobilizar o eleitor dele, espero que ele se junte ao que a população já está fazendo nesta próximas quatrro semanas para tirar o Brasil deste pesadelo", disse o historiador.

