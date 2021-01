“É impossível compreender Jair Bolsonaro sem compreender o golpe de 2016”, diz Altman

O jornalista Breno Altman aponta que os mesmos personagens do grupo “centrão”, que apoiaram o golpe de 2016, hoje encontram-se “abraçados com o PT na disputa da presidência da Câmara”, referindo-se à candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) edit

247 - O jornalista Breno Altman apontou, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (25), que os mesmos personagens do grupo “centrão”, que apoiaram o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, hoje encontram-se “abraçados com o PT na disputa da presidência da Câmara”, referindo-se à candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP).

Segundo ele, “é impossível compreender Bolsonaro sem o golpe de 2016, o processo político fundamental para elegê-lo presidente”

“O governo de Bolsonaro é uma aliança entre o neofascismo e neoliberalismo, seria um combate torto enfrentar o neofacismo com ao neoliberalismo”, completa.

Em sua visão, “Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi um dos principais conspiradores do impeachment de Dilma e nunca disse que cometeu um erro pela ação”.

