"É o suprassumo do oportunismo", diz Tereza Cruvinel após Damares Alves declarar que governo vai distribuir absorventes

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, do Brasil 247, vê como "oportunismo" a declaração da ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) de que o governo federal irá criar um programa de distribuição de absorventes a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Damares Alves foi às redes afirmar que o novo programa será anunciado nos próximos dias. A ministra defendeu o veto de Jair Bolsonaro ao projeto de lei da deputada Marília Arraes (PT-PE) que prevê a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda de escolas públicas e mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema.

"Agora, depois do veto de Bolsonaro ao projeto da deputada Marília Arraes, vem a Damares dizer que o governo vai criar um programa de distribuição de absorventes. É o suprassumo do oportunismo", escreveu Tereza Cruvinel, no Twitter.

Agora, depois do veto de Bolsonaro ao projeto da deputada Marilia Arraes, vem a Damares dizer que o governo vai criar um programa de distribução de absorventes. É o suprasumo do oportunismo. — Tereza Cruvinel (@TerezaCruvinel) October 12, 2021

