"É preciso atenção para o risco de ruptura por parte de Bolsonaro", diz o historiador britânico Kenneth Maxwell

247 - O brasilianista e historiador inglês Kenneth Maxwell afirmou, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que "Jair Bolsonaro é populista como Donald Trump e Boris Johnson. Esse é um grande perigo para o mundo. Estou muito preocupado com o futuro porque Trump pode retornar à Presidência dos EUA”.

Ainda segundo ele, a imagem internacional do Brasil “não poderia ser pior, um reflexo do que acontece na Amazônia”. A declaração faz referência ao aumento do desmatamento na Amazônia e ao desmonte das políticas ambientais por parte do governo Jair Bolsonaro (PL).

Maxwell destaca, ainda, que é preciso ter “atenção” quanto aos arroubos antidemocráticos por parte de Bolsonaro e seus apoiadores. “Existe a tentação de Bolsonaro querer fazer como Trump [em janeiro de 2021, o então presidente dos EUA incitou seguidores a invadirem o Capitólio, em Washington]. Não se pode desconsiderar essa possibilidade”. disse.

“Esses questionamentos em relação à eficácia do sistema eleitoral são totalmente idiotas. O sistema brasileiro é fantástico. Não estou dizendo que vai acontecer [uma ruptura], mas é preciso atenção”, observou.

