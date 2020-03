'É surreal falar de coronavírus com quem acredita na terra plana, reclama secretário do Ministério da Saúde

"Estamos falando com a sociedade que, se ela ficar em casa, vai ajudar o sistema de saúde. É complexo. O que é complexo é isso. Porque nós estamos quase que trabalhando num modelo em que as pessoas acreditam que a terra é plana", disse o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira edit

247 - Em tempos de "terraplanismo", integrante do governo se veem diante de debates surreais. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, não escondeu a situação diante do enfrentamento ao coronavírus e criticou as pessoas que acreditam nessa teoria que, segundo ele, tornam mais difícil o trabalho de tomar medidas para evitar a propagação do novo coronavírus.

O secretário lembra que a doença provoca sintomas parecidos ao da gripe, o que acaba dando espaço para pessoas que duvidam do uso da ciência no enfrentamento à doença.

"Estamos falando com a sociedade que, se ela ficar em casa, vai ajudar o sistema de saúde. É complexo. O que é complexo é isso. Porque nós estamos quase que trabalhando num modelo em que as pessoas acreditam que a terra é plana", disse Wanderson em um evento em Belém, segundo reportagem do O Globo.

"É quase isso. É surreal, na altura do campeonato em que estamos. Estamos trabalhando para explicar às pessoas que essa doença não deve nem ser supervalorizada, nem menosprezada"', acrescentou.