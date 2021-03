“É um absurdo acenar com a hipótese de que o problema brasileiro tenha solução internacional”, diz Altman

O jornalista Breno Altman disse não trabalhar com a hipótese de que o Brasil somente será salvo por uma intervenção internacional, orquestrada por supostas “forças democráticas” e pela administração de Joe Biden nos EUA. “É pior que pedir ao lobo que cuide das galinhas, é pedir que ele invada o galinheiro e jante as galinhas”. Assista edit

247 - Diante da maneira como o caos do novo coronavírus no Brasil é retratado mundialmente na imprensa e na comunidade científica e por conta da percepção sobre o país ser um pária internacional, algumas vozes têm defendido uma intervenção externa no país. Para o jornalista e editor do portal Opera Mundi, Breno Altman, a ideia é absurda e beira o delírio.

“Não, não acredito nisso. Acho um absurdo que o desespero leve personalidades e forças de esquerda no Brasil e no exterior a acenar com esta hipótese, de que a questão brasileira seja resolvida por algum tipo de intervenção internacional”, afirmou.

Altman continua: “Tenho visto certos posicionamentos que me deixam perplexo. As forças democráticas do mundo vão solicitar ao Biden que intervenha no Brasil? Alguma coisa é estranha, não é? É pior que pedir ao lobo que cuide das galinhas, é pedir que ele invada o galinheiro e jante as galinhas. Me parece isso uma coisa um pouco estranha”.

O jornalista defendeu que o princípio da soberania nacional deve prevalecer: “As questões brasileiras serão resolvidas pelos brasileiros. Não há força internacional que vá resolver essa situação. Forças internacionais não resolvem questões nem de países pequenos, quanto mais de um país como o Brasil. É claro que a pressão internacional tem seu peso, tem sua serventia, eu não desconheço isso”.

Breno explica: “A solidariedade internacional e a resistência contra Bolsonaro são muito importantes. A solidariedade internacional pela libertação de Lula teve um papel bastante relevante. Nada disso é desprezível. É muito importante pressionar o Brasil nos mais distintos fóruns internacionais. Agora, a ideia de intervenção, de que o Brasil será salvo por uma intervenção organizada pelos Estados Unidos e pelo governo Biden, poxa vida, me diga qual é a bebida que quem defende isso está tomando que eu quero experimentar um gole. É alucinógena”.

