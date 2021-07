'É um fato de extrema gravidade', diz senador Fabiano Contarato sobre agressão contra Joice Hasselmann

"A primeira coisa que deveria ser feita é a deputada se submeter a um exame toxicológico, até para saber em quais circunstâncias ocorreu a lesão corporal. É um conjunto de provas usadas dentro do processo penal para chegar a verdade", disse o parlamentar edit

247 - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), que também é delegado da Polícia Civil, afirmou que a agressão sofrida pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) é um fato de extrema gravidade e recomendou que a parlamentar faça um exame toxicológico.

"A primeira coisa que deveria ser feita é a deputada se submeter a um exame toxicológico, até para saber em quais circunstâncias ocorreu a lesão corporal. É um conjunto de provas usadas dentro do processo penal para chegar a verdade", disse Contarato ao UOL News. "Pegaria vídeo de monitoramento para saber se esse apartamento estava efetivamente fechado, solicitaria perícia para verificar se há vestígios ou coleta de digitais. É um fato de extrema gravidade", completou.

O caso veio à tona após a deputada federal, Joice Hasselmann (PSL) afirmar à jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, que acordou na noite de sábado, 17, em seu apartamento após 7 horas inconsciente em uma poça de sangue, com vários hematomas, o dente quebrado e o rosto desfigurado, com fraturas. Ela acionou a polícia legislativa para apurar o ocorrido.

