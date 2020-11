Edmilson Rodrigues é prestigiado por eleitores e diz que Belém terá renda mínima a partir de janeiro

No domingo, cerca de 700 pessoas estavam em frente ao Comitê do prefeito eleito de Belém, Edmilson Rodrigues, e gritavam “o Ed voltou, o Ed voltou”. Em seu primeiro pronunciamento, Edmilson anunciou a criação de programa para combate à fome. “Em primeiro de janeiro meu primeiro ato será criar o Programa Bora Belém e ir aos bolsões de miséria”, declarou edit

247 - No domingo (29), cerca de 700 pessoas que estavam em frente ao Comitê de campanha do prefeito eleito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), gritavam “o Ed voltou, o Ed voltou”, poucas horas depois do anúncio da vitória com 51,75% dos votos válidos. Os eleitores foram ao local, no bairro de São Braz, comemorar. A reportagem é do portal Brasil de Fato.

Em seu primeiro pronunciamento, Edmilson anunciou a criação de um programa para combate à fome. "Nós sabemos que nesse momento há muita criança passando fome. Em uma chuva, é muita gente sofrendo, perdendo mobiliário que ainda está pagando em parcelas de vinte, trinta meses. Então, vamos ter que fazer ações imediatas", disse ele.

"Em primeiro de janeiro meu primeiro ato, após a posse, será criar o Programa Bora Belém e ir aos bolsões de miséria, fazer busca ativa, porque enquanto tiver uma criança na rua passando fome como a gente vê em cada esquina, eu não vou ficar contente. Mesmo quem votou no meu adversário quer uma Belém sem fome e sem miséria", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais