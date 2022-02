"Eduardo Bolsonaro, abertamente fascista, quer cassar Kim Kataguiri, um fascista disfarçado", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, apontou, em entrevista à TV 247, a hipocrisia dos movimentos da extrema-direita após a abertura da discussão sobre nazismo na sociedade brasileira num programa do Flow Podcast com Monark e os deputados Kim Kataguiri (DEM-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP). "Temos uma situação em que Eduardo Bolsonaro, o mais abertamente fascista, quer cassar Kim, o fascista disfarçado", afirma Rui. "Os liberais, no Brasil, são fascistas encobertos".

Rui Costa Pimenta também falou sobre a dificuldade do ex-presidente Lula para consolidar suas alianças. "O PSB, efetivamente, não quer apoiar o Lula", diz Rui Costa Pimenta. "Existe um veto da burguesia brasileira à candidatura do Lula".

Na entrevista, ele elogiou a posição do ex-presidente Lula no caso do vereador Renato Freitas, que realizou um protesto contra o racismo numa igreja em Curitiba. Numa entrevista recente, Lula disse que o PT defenderá o mandato de Renato Freitas, mas afirmou que ele deve "pedir desculpas" por ter protestado numa igreja. "Lula procura manter uma posição moderada em relação ao identitarismo", disse Rui.

