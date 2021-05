Eduardo Bolsonaro contraria o próprio pai e admite que "não tem como comprovar que houve fraude" na eleição

Na Câmara, o discurso de Eduardo Bolsonaro, apesar de também ser no sentido de defender o voto impresso, foi no caminho contrário ao de Jair Bolsonaro, sobre haver supostas provas de fraude edit

Fórum - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) contrariou seu próprio pai, o presidente Jair Bolsonaro, e afirmou durante sessão da comissão que discute a proposta do voto impresso, na Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira (17), que não há como provar que houve fraude na eleição de 2018.

Por mais de uma vez, Bolsonaro afirmou que o pleito pelo qual se elegeu teria sido fraudado e que ele, na realidade, teria vencido já no primeiro turno, declarando ainda ter provas sobre a suposta fraude. “Eu acredito que, pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu tinha sido, eu fui eleito no primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. E nós temos não apenas palavra, nós temos comprovado, brevemente eu quero mostrar”, disse, por exemplo, em março de 2020. Essas provas, no entanto, até agora não foram mostradas.

Na sessão da Câmara, o discurso de Eduardo Bolsonaro, apesar de também ser no sentido de defender o voto impresso, foi no caminho contrário ao de seu pai. “O que a gente fica infeliz, insatisfeito, é porque que… como que até hoje a gente não tem uma maneira de auditar as nossas urnas? Porque da mesma maneira que nós não temos como comprovar que houve fraude, o outro lado também não tem como comprovar que não houve fraude. E é isso que a gente quer colocar um ponto final aqui”, declarou o parlamentar.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.