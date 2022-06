Eduardo Bolsonaro critica Moraes por afirmar que candidato que divulgar fake news terá o registro cassado pelo TSE

Postagem foi feita menos de 24 horas após o vice-presidente do TSE afirmar que" a Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias digitais" edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que afirmou que a Corte Eleitoral irá cassar o registro dos candidatos que divulgarem fake news com teor capaz de influenciar o voto do eleitor no pleito de outubro.

“Qual a definição de fake news? -Quais fake news foram usadas em 2018? -Em que lei anterior está o crime de fake news e sua pena? Além disso, isso eventualmente valerá para todos, como prevê o art. 5º, CF? Ou Lula e a esquerda podem mentir a vontade?”, postou Eduardo Bolsonaro no Twitter.

A postagem foi feita no dia seguinte ao discurso de Moraes, fealizado nesta terça-feira (31) no encerramento do evento ‘Sessão Informativa para Embaixadas: o sistema eleitoral brasileiro e as Eleições de 2022’, voltado para diplomatas estrangeiros interessados em acompanhar as eleições deste ano no Brasil.

Na ocasião, o ministro afirmou que “notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que a veiculou”.

Ainda segundo ele, “a Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias digitais”. O ministro assumirá a presidência do TSE em agosto deste ano.

Moraes também é relator do inquérito das fake news que tramita no STF e que tem aliados e familiares de Jair Bolsonaro entre os investigados.

Veja a postagem de Eduardo Bolsonaro.

-Qual a definição de fake news?

-Quais fake news foram usadas em 2018?

-Em que lei anterior está o crime de fake news e sua pena?



Além disso, isso eventualmente valerá para todos, como prevê o art. 5º, CF? Ou Lula e a esquerda podem mentir a vontade? pic.twitter.com/bBLKlvpVhK — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 1, 2022

