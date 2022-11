Eduardo Bolsonaro defendeu reunião do pai com Bannon, conselheiro de Trump, após derrota

Steve Bannon foi condenado a quatro meses de prisão por se recusar a cooperar com os legisladores que investigavam a invasão ao Capitólio dos EUA edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PL) tem sido o filho mais empenhado na tentativa de convencer o pai, Jair Bolsonaro (PL), derrotado na eleição presidencial por Lula (PT), a não jogar a toalha e aceitar o resultado das urnas.

>>> Leia mais: Clã Bolsonaro racha após derrota; Flávio e Eduardo ficam em lados opostos

Buscando o caminho do ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump, cujos apoiadores se insurgiram contra a vitória do atual presidente Joe Biden, ele sugeriu que o pai tivesse uma reunião virtual com Steve Bannon para se aconselhar sobre o que deveria fazer, segundo o Metrópoles .

Bannon foi o principal estrategista de Trump e recentemente foi condenado a quatro meses de prisão por se recusar a cooperar com os legisladores que investigavam a invasão ao Capitólio dos EUA, realizada por trumpistas após a vitória de Biden.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.