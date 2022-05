Eduardo Bolsonaro destinou R$ 9,5 milhões via orçamento secreto para 25 municípios de São Paulo

Recursos foram destinados a cidades consideradas redutos eleitorais do parlamentar, como Miracatu, onde o tio de Eduardo, Renato Bolsonaro, é chefe de gabinete do prefeito edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) destinou R$ 9,5 milhões por meio do chamado orçamento secreto para 25 municípios paulistas. De acordo com o jornal O Globo,os recursos foram destinados a cidades consideradas redutos eleitorais do parlamentar, como Miracatu, no Vale do Ribeira, onde o tio de Eduardo, Renato Bolsonaro, é chefe de gabinete do prefeito.

Ainda segundo a reportagem, “as indicações de Eduardo Bolsonaro aconteceram entre os anos de 2020 e 2021 sendo R$ 600 mil para infraestrutura de educação básica no município de Barretos; R$ 2,5 milhões para pavimentação e recapeamento em cinco municípios paulistas; R$ 4,9 milhões para o custeio dos serviços de atenção primária à saúde em 15 municípios paulistas; R$ 900 mil para a compra de máquinas agrícolas em três municípios paulistas; R$ 600 mil para eventos esportivos em dois municípios paulistas”, além de R$ 300 mil destinado à compra de máquinas agrícolas para a cidade de Miracatu.

Em Janeiro deste ano, foi noticiado que o município de Miracatu foi beneficiado com o empenho de R$ 35 milhões em verbas da União no final de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE