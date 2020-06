Eduardo Bolsonaro diz defender qualquer empresa de armas que queira se instalar no Brasil

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que fez lobby para fabricação de pistolas da marca americana SIG Sauer no Brasil por meio de uma parceria com o Exército, usou as redes sociais para afirmar que é favorável à entrada de qualquer empresa de armamentos no Brasil.

"Sou a favor de qualquer empresa de armas vir produzir e gerar empregos no Brasil, bem como trabalho para trazer montadoras de carros, aeroespaciais e quaisquer outras que beneficiem nosso Brasil com tecnologia, empregos e consequentes melhorias sociais”, escreveu.

A insistência de Eduardo Bolsonaro em torno do negócio causou desconforto entre setores do Exército que o veem com uma espécie de garoto propaganda da Sig Sauer. O parlamentar também criticou a qualidade das pistolas produzidas pela fabricante de armas nacional Taurus.

"Várias pistolas portadas por policiais no Brasil são de qualidade duvidosa, havendo relatos de disparos com meras chacoalhadas, o que põe em risco não só o policial, mas também o cidadão abordado", ressaltou.

O processo para a instalação de novas empresas de armamentos vem sendo acelerado pelo governo Jair Bolsonaro. Recentemente, o deputado visitou o general Alexandre Porto, que assumiu a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército em substituição a Eugênio Pacelli, cujas portarias foram derrubadas, para tratar do assunto. Na reunião ministerial de 22 de abril, Bolsonaro também defendeu que a população tenha aceso a mais armas de fogo.

Confia a postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

5) Sou a favor de qualquer empresa de armas vir produzir e gerar empregos no Brasil, bem como trabalho para trazer montadoras de carros, aeroespaciais e quaisquer outras que beneficiem nosso Brasil com tecnologia, empregos e consequentes melhorias sociais. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 10, 2020

