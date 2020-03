Eduardo Bolsonaro diz que prisões em ato bolsonarista de Pernambuco são “revolta seletiva” contra coronavírus

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fusou as redes sociais criticar o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), que ordenou a Polícia Civil do estado a prender manifestantes em Recife alegando atentado à saúde pública edit

Revista Fórum - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi às redes sociais na noite deste domingo (15) para criticar o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), que ordenou a Polícia Civil do estado a prender manifestantes em Recife alegando atentado à saúde pública. Para o deputado, medida é “revolta seletiva” do governador contra o coronavírus.

Segundo a polícia do estado, os líderes do movimento foram detidos por violar o decreto do governador que proíbe a realização de atos com público maior que 500 pessoas, por conta da doença.

Para justificar seu ataque a Câmara, Eduardo comparou a aglomeração dos atos a jogos de futebol. Contudo, muitos deles já estão sendo cancelados ou feitos sem torcida, justamente para evitar a propagação do vírus.

