Eduardo Bolsonaro e Mário Frias trocam farpas com Arthur Weintraub nas redes sociais

247 - A crise política entre o bolsonarismo e o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub ficou explícita. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e o secretário especial da Cultura, Mário Frias, trocaram farpas publicamente com o ex-aliados Abraham e Arthur Weintraub, nas redes sociais.

Frias curtiu a publicação de uma seguidora que citava a possibilidade de prisão do ex-ministro, cujo irmão não gostou e reagiu nas redes sociais:

“Não há motivo para prisão do W!! O inquérito em que ele estava foi arquivado, pois a lei de segurança nacional (que era base de acusações contra meu irmão) foi revogada. Abolitio criminis (não há qq possibilidade de atribuir crime a ele). Esse post é mais torcida ou desejo deles?”, escreveu no Twitter.

Frias respondeu: "não entendi, Abraham e Arthur, por que estão chateados com uma curtida? Quantas vezes vocês deram aquela curtida marota em inúmeros perfis que chamam o presidente de frouxo, covarde e vendido para o sistema? Não gostaram da brincadeira de oposição sonsa?"

Eduardo Bolsonaro compartilhou o comentário do secretário de Cultura e escreveu: “não se trata de dividir/unir a direita, mas separar o joio do trigo. Todo este tempo que nós engolíamos sapos na verdade era a chance para eles se corrigirem, mas nada foi feito. Então agora está aí tudo às claras”.

Recém ingresso dos Estados Unidos, para onde foi fugido trabalhar no Banco Mundial após atritos com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Weintraub, que era da ala olavista do governo, que tem atritos com militares e o Centrão, quer ser candidato da extrema direita em São Paulo, possivelmente pelo PTB, de Roberto Jefferson.

O ex-ministro, no entanto, não tem apoio de Jair Bolsonaro (PL) que pretende lançar o ministro militar Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) ao governo paulista.

