Eduardo Bolsonaro lança novo movimento de extrema-direita

ICL

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vai lançar no disa 16 de abril um movimento para difundir ideias ultra-reacionárias para combater ideologicamente a esquerda, que segundo ele predomina nas universidades, imprensa e meios culturais.

O documento de apresentação do movimento exalta a "defesa da família, dos valores cristãos e das liberdades individuais”.

O deputado é também presidente do ICL (Instituto Conservador-Liberal), que surgiu em 2021 para organizar seminários e cursos voltados à difusão de ideias de direita. As iniciativas de Eduardo Bolsonaro refletem a ação internacional do Cpac (Conservative Political Action Conference), principal conferência da extrema-direita dos EUA.

