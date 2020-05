Eduardo Bolsonaro lança suspeitas sobre delegados da PF que interrogam Moro

O deputado e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, criticou as indicações dos delegados que acompanham o depoimento de Sergio Moro, dizendo que são delegados "indicados" por Maurício Valeixo, ex-diretor da PF. No entanto, a indicação dos delegados foi determinada pelo STF edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro lançou suspeitas sobre os delegados da Polícia Federal que vão ouvir o ex-juiz Sergio Moro, neste sábado (2), em Curitiba, no Paraná. A informação é do site Metrópoles.

Ele disse que os ‘delegados indicados’ por Disney Rosseti, chefe interino da Polícia Federal, ouvirão o ex-ministro Sergio Moro em Curitiba para evitar que o ex-juiz preste depoimento para a equipe do futuro diretor-geral da corporação.

A chiadeira de Eduardo é porque Disney Rosseti é o número dois de Maurício Valeixo e, por conta disso, assumiu interinamente a direção-geral da PF até novo nome ser indicado pelo governo Bolsonaro.

Além disso, a indicação do delegado foi uma decisão do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal e relator do caso, que deu ordens à Polícia Federal, através do Serviço de Inquéritos da Diretoria de Combate ao Crime Organizado, para colher o depoimento de Moro.

