Eduardo Bolsonaro publica fake news sobre ação do governo de SP e Twitter avisa: "mídia manipulada"

247 - O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou uma fake news em suas redes sociais ao utilizar um vídeo antigo para criticar o governador de São Paulo e inimigo do clã Bolsonaro, João Doria (PSDB).

Na gravação, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), afirma que a utilização do medicamento cloroquina no tratamento da covid-19 foi autorizada no protocolo da Secretaria Municipal de Saúde e em hospitais municipais que tratam pacientes da doença.

"O deputado usa como se fosse de agora um vídeo gravado em 9 de abril no qual o prefeito de São Paulo anuncia a inclusão da cloroquina no protocolo de tratamento de pacientes com covid-19 nos hospitais municipais. No post, ele cobra do governador do estado que faça o mesmo, mas isso já é feito desde 5 de maio", esclarece o Comprova que classificou a postagem como "enganosa".

No Twitter, a publicação já aparece com o aviso "mídia manipulada".

ANTES TARDE DO QUE NUNCA: Pref. SP Bruno Covas autoriza cloroquina.



Resta saber se Dória também cairá na real de que vidas estão acima de política, que para uma doença nova não existe remédio testado e que toda tentativa de cura é válida. Ou seguirá arrotando ciência, ciência? pic.twitter.com/gldJYtiNed — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 30, 2020





