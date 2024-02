Eduardo Bolsonaro publica texto em hebraico com ataque a Lula e exaltação a Israel

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as suas redes sociais para atacar o presidente Lula, após seu posicionamento em rechaço ao genocídio palestino.

Numa publicação em hebraico, o filho de Jair Bolsonaro diz que "a opinião de Lula da Silva não representa a opinião dos brasileiros sóbrios".

"A sua citação de um dos maiores criminosos da história do mundo, comparando-o a Israel, apenas demonstra a sua completa ignorância da história. E não se surpreenda se ele mudar completamente o seu discurso na presença da comunidade judaica, ele já fez isso em outras questões internacionais dependendo do público", escreveu o deputado que ainda chama Lula de “anão diplomático” do Brasil.

"Em breve mudaremos isso. Fique firme e acabe com os terroristas", finalizou.

🇮🇱 חבריי בישראל, אני מבהיר היטב שדעתה של לולה דה סילבה אינה מייצגת את דעתם של ברזילאים מפוכחים. הציטוט שלך מאחד הפושעים הגדולים בתולדות העולם, בהשוואתו לישראל, רק מדגים את בורותך המוחלטת בהיסטוריה.



ואל תתפלאו אם ישנה לחלוטין את נאומו בנוכחות הקהילה היהודית, הוא כבר עשה זאת… pic.twitter.com/mYZ5wfvWRr — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 18, 2024

