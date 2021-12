Eduardo Bolsonaro, que posou para foto como sheik árabe, diz que salário de Moro é 'mau uso do dinheiro público'

O parlamentar usou as redes sociais para criticar o salário de R$ 22 mil que o ex-juiz suspeito irá receber do Podemos, partido que se filiou para disputar o pleito presidencial de 2022 edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que recentemente posou para fotografias vestido de sheik árabe durante uma viagem a Dubai, usou as redes sociais para criticar o salário que o ex-juiz Sergio Moro, considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o salário de R$ 22 mil que Moro irá receber do Podemos é um exemplo de “mau uso do dinheiro público”. O salário de Jair Bolsonaro, pai do parlamentar, é de R$ 39 mil mensais.

Inicialmente, o parlamentar compartilhou uma postagem feita por um médico criticando o ex-juiz. “Bom dia para quem acorda cedo para trabalhar, ou está indo dormir depois do plantão. Afinal, ninguém aqui ganha 22 mil para fazer campanha antecipada”, dizia o post. “Bacana ver os Bumbuns Gulosos, Amoebas e cia. protestando contra este mau uso do dinheiro público. Lembre-se: este é o pessoal que te chama de gado por apoiar o Presidente que livrou o país de, até agora, 3 anos de corrupção”, escreveu Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

Confira a postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

Bacana ver os Bumbuns Gulosos, Amoebas e cia. protestando contra este mau uso do dinheiro público.

Lembre-se: este é o pessoal que te chama de gado por apoiar o Presidente que livrou o país de, até agora, 3 anos de corrupção.@CanaldoFalcao1 pic.twitter.com/T6jL0wBPoi — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 13, 2021

