Eduardo Bolsonaro quer punir Kim Kataguiri, mas defende Adrilles

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A demissão do comentarista Adrilles Jorge da Jovem Pan gerou uma divisão no campo da direita nas redes sociais. O comunicador foi demitido após ter feito um gesto que supostamente remete à saudação nazista a Adolf Hitler.

Enquanto parte da militância bolsonarista critica Adrilles por ele ter levantado o braço direito com a palma da mão estendida ao fim do programa Opinião, na Jovem Pan News, na última terça-feira (8/2), outra fatia do grupo comprou a versão do comentarista, de que ele estava apenas dando um tchau. Entre os integrantes desse segundo grupo estão autoridades do governo federal, parlamentares da base aliada e ao menos um filho do presidente Jair Bolsonaro (PL).

No episódio, Adrilles comentava a demissão de Bruno Aiub, o Monark, do Flow Podcast, após o youtuber ter defendido a existência de um partido nazista no Brasil. Depois de ser demitido, nesta quarta (9/2), Adrilles classificou o gesto como um “tchau” que foi “deturpado por canceladores” e argumentou que costuma se despedir de maneira parecida do quadro. No vídeo do momento do encerramento do programa, porém, é possível perceber que o gesto constrange o âncora da atração, William Travassos, que diz, antes do corte final do sinal: “Surreal, Adrilles”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apoio de dentro do governo

A defesa aberta a Adrilles entre membros do governo começou com o secretário Nacional de Fomento à Cultura, André Porciuncula, que escreveu no Twitter: “Não sou próximo do Adrilles (…). Contudo, não deixa de ser assustador que consigam vinculá-lo a apologia ao nazismo, em um vídeo em que ele está falando clara e abertamente contra essa abominação”, escreveu ele. “Precisamos acabar com a banalização do termo nazista”, completou Porciuncula, que ganhou apoio de seu chefe, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, que retuitou a postagem e comentou: “É preocupante que um vídeo em que a pessoa fala, de forma explicita, ser contra o nazismo seja usado para imputar a essa pessoa o crime de ser nazista.”

A postagem de Frias foi retuitada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP) a seus 2,2 milhões de seguidores na rede, indicando apoio do parlamentar a essa versão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a reportagem complena no Metrópoles.

Adrilles não incentivou nazismo ou defendeu a criação de um partido nazista. Aproveitadores na esteira de polêmicas recentes se aproveitam para cancelá-lo.



Politicamente correto não é sobre o que se fala, mas sobre QUEM fala



Vídeo: @AdrillesRJorge dando tchau em dias diferentes pic.twitter.com/f1KIqLFyx0 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 9, 2022