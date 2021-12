Eduardo Bolsonaro relaciona falsamente mal súbito de Maurílio a vacina contra Covid

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para associar, sem prova alguma, que o mal súbito sofrido pelo cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luiza, durante a gravação de um DVD na cidade de Goiânia (GO), poderia ser uma reação à vacina contra a Covid-19 tomada pelo músico. “Mais um caso isolado”, postou o parlamentar no Twitter junto com uma foto do artista sendo vacinado e uma reportagem sobre o seu estado de saúde, considerado grave.

Eduardo Bolsonaro, que vem questionando com frequência a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e a adoção do passaporte vacinal, já foi imunizado contra o coronavírus em agosto. O responsável pela aplicação foi o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

De acordo com o Metrópoles, o médico intensivista Wandervan Azevedo, que acompanha o músico há anos, disse que ele tomava muitos cuidados em relação à sua saúde devido a um acidente sofrido há cinco anos e que resultou em uma série de traumas.

Durante vários anos ele teria tomado remédios para evitar tromboses em decorrência do acidente, mas teria suspendido o uso destes medicamentos recentemente. Ele e a esposa também testaram positivo para a Covid-19 em abril do ano passado. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, uma pesquisa da Universidade de Oxford, no Reino Unido, apontou que o risco de trombose é maior entre quem se infecta do que entre os vacinados.

As autoridades de saúde mundiais recomendam a vacinação como forma de evitar uma nova onda de contágio e óbitos provocados pelo coronavírus e destacam a segurança e eficácia dos imunizantes, além de registrarem que os índices de reações adversas são extremamente baixos.

Confira a postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

