Eduardo Bolsonaro responde com ataques ao PT sobre encontro com milícias digitais nos EUA

Revista Fórum - O deputado federal Eduardo Bolsonaro parece ter acordado tarde demais para o problema. O filho do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) resolveu responder à nota da Folha publicada na última segunda-feira (11), portanto há cinco dias, dando conta de encontro ocorrido na sede da rede social americana de direita Gettr.

A rede foi criada por Jason Miller, ex-porta-voz de Donald Trump. O mesmo que, quando esteve o Brasil, foi conduzido a uma delegacia da Polícia Federal (PF) para prestar depoimento no inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga a organização e o financiamento dos atos antidemocráticos ligados a movimentos bolsonaristas.

No encontro, ocorrido em setembro, estiveram presentes o presidente Bolsonaro, o deputado e o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado no STF por disseminação de fake news. Dudão resolveu responder à nota apenas neste sábado (16), com seu habitual jogo de empurra sobre o PT.

