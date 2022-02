Eduardo Bolsonaro se juntará ao pai no PL de Valdemar Costa Neto

Apoie o 247

Metrópoles - O deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro e atualmente no PSL, anunciou, nesta terça-feira (1º/2), que irá ingressar no PL do ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, a exemplo do que fez o pai, em novembro de 2021.

Nas redes sociais, Eduardo negou as especulações de que poderia ir para uma legenda que não fosse o PL e ainda ressaltou que vários bolsonaristas engrossarão as fileiras da legenda comandada por Costa Neto.

