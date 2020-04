Eduardo Bolsonaro sugere decreto para permitir prática de surfe em meio à pandemia

Deputado conversou com surfista profissional e defendeu a prática de seu esporte preferido durante a pandemia do coronavírus edit

Fórum - Em mais uma proposta contra a manutenção do isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (sem partido) defendeu, nesta quinta-feira (2), a liberação da prática de surfe em meio à pandemia.

O filho do presidente da República realizou uma live no Instagram com o surfista profissional Wiggolly Dantas, de Ubatuba (SP). Para Eduardo, a prática do esporte seria benéfica para a saúde mental e não ofereceria risco de transmissão do coronavírus.

