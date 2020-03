Eduardo Bolsonaro usa notícia antiga da Itália para chamar isolamento de "alarmismo" e depois apaga

247 - Para fazer a defesa do discurso irresponsável de seu pai, Jair Bolsonaro, que defende o fim do isolamento social decretado por alguns estados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) divulgou em sua página no Twitter uma notícia a respeito de mudanças de estratégias adotadas pelo governo da Itália contra o coronavírus.

"De olho na economia Itália muda estratégia contra o alarmismo", escreveu o parlamentar, anexando uma reportagem do El País como se a notícia fosse de hoje. No entanto, a publicação é do dia 28 de fevereiro, quando a Itália registrava 17 mortes por coronavírus.

De lá prá cá, o país mudou a política para endurecer o isolamento e tentar estancar as milhares de mortes que colapsam o sistema de saúde.

Diante da ação vergonhosa, Eduardo Bolsonaro decidiu apagar a postagem, sem sequer avisar que a postagem que ele fez circular nas redes por meio de suas milícias virtuais era de fevereiro.