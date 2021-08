Eduardo Bolsonaro usa vídeo do Talibã para debochar da violência contra gays no Brasil

Revista Fórum - Filho 03 de Jair Bolsonaro e principal articulador da aliança de ultradireita O Movimento no Brasil, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fez um relação surreal entre um vídeo de uma suposta entrevista com membros do Talibã, grupo fundamentalista que tomou o poder no Afeganistão, com o assassinato de LGBTIAP+ no Brasil.

“Espere até ver o que eles fazem com homossexuais. E ainda tem trouxa aqui no Brasil repetindo discursinho fácil da esquerda ‘ain, Brasil é o país que mais mata gays no mundo'”, ironizou Eduardo ao compartilhar o vídeo em que supostos membros do Talibã riem após a repórter indagar se “eles acreditam em voto democrático, em que as pessoas poderiam votar em mulheres?”.

Espere até ver o que eles fazem com homossexuais. E ainda tem trouxa aqui no Brasil repetindo discursinho fácil da esquerda "ain, Brasil é o país que mais mata gays no mundo". pic.twitter.com/Ppeg8e52aK — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 18, 2021

