Eduardo Bolsonaro visitou Bahrein em 2022 sem prestar contas à Câmara

247 - Sem prestar contas em sua página na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do então chefe de governo, Jair, fez uma visita oficial de “poucas horas” ao Bahrein, no Oriente Médio, em março de 2022.

O encarregado de negócios da recém-inaugurada embaixada brasileira em Manama, Alberto Luiz Pinto Coelho Fonseca, classificou a visita como "urgentíssima".

As informações constam em telegramas enviados pelo Itamaraty à Fiquem Sabendo, agência especializada em Lei de Acesso à Informação, e foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

Os telegramas mostram que a viagem foi autorizada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

A agenda de Eduardo Bolsonaro no Bahrein, no entanto, não foi detalhada nos telegramas.

Durante os últimos quatro anos, período em que seu pai esteve no comando do Palácio do Planalto, Eduardo aprovou apenas um projeto, propondo a criação do grupo parlamentar Brasil-Bahrein. O texto foi aprovado no plenário da Câmara em 29 de agosto daquele ano.

