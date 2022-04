Eduardo Bolsonaro volta a criticar o STF: "quem está esticando a corda?"

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) retomou os ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao PT em função da decisão do ministro Alexandre de Moraes de levar ao plenário da Corte o julgamento do indulto concedido por Jair Bolsonaro ao deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, condenado a 8,9 anos de prisão pelo STF por atacar a democracia e as instituições. “Se fosse Zé Dirceu, um corrupto ou um mensaleiro, será que o STF também julgaria um indulto presidencial? Quem está esticando a corda?", postou o parlamentar no Twitter.

Na terça-feira (26), Eduardo Bolsonaro - que já afirmou que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastariam “um cabo e um soldado" - já havia criticado o Judiciário e desafiado o STF a “passar por cima” do indulto. "A gente vai querer ver se o STF vai ter a coragem de tentar passar por cima de um indulto presidencial. Eu torço para que isso não ocorra, porque essa instabilidade não é bom para pra ninguém", disse o parlamentar no plenário da Câmara.

Veja a postagem de Eduardo Bolsonaro.

Se fosse Zé Dirceu, um corrupto ou um mensaleiro, será que o STF também julgaria um indulto presidencial?



Quem está esticando a corda?



O Presidente só joga dentro das 4 linhas da constituição. pic.twitter.com/sJzbrHVfbH CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 27, 2022

