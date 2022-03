Eduardo Cunha acerta filiação ao PTB

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha se filiou ao PTB após ter a entrada no PROS negada edit

Metrópoles - O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha acertou nesta terça-feira (29/3) a filiação ao PTB. Ele pretende concorrer ao cargo de deputado federal por São Paulo caso consiga recuperar os direitos políticos.

O convite partiu da cúpula do partido em São Paulo, hoje chefiada pelo empresário Otávio Fakhoury. A cerimônia de filiação teve a participação do vice-presidente do diretório paulista, Flávio Beall.

