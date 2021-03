Eduardo Cunha alega suspeição de Moro e quer anular condenações

Metrópoles - A defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) alegando suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato. A intenção é aproveitar a decisão que anulou os processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o ex-parlamentar também seja beneficiado.

Cunha foi condenado a 14 anos e 5 meses por suposta corrupção na aquisição de direitos de exploração de petróleo em Benin, na África, pela Petrobras. A intenção também é anular uma segunda pena, de 15 anos e 11 meses de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por recebimento de propina em contratos de fornecimento de 2 navios-sondas.

Atualmente, ele cumpre pena em regime domiciliar. Para os advogados de Cunha, mensagens apreendidas na Operação Spoofing e tornadas públicas demonstram suposto conluio de Moro e a força-tarefa da Lava Jato contra o ex-presidente da Câmara. O pedido é recheado de trechos captados e vazados.

Continue lendo no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.