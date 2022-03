Eduardo Cunha tenta voltar à cena política no comando do PROS em São Paulo

Apoie o 247

247 - Afastado da político há pelo menos seis anos, Eduardo Cunha acaba de acertar que assumirá a presidência do PROS de São Paulo. A informação é do jornalista Guilherme Amado.

"Em reunião agora há pouco, em Brasília, com o presidente nacional do PROS, Marcus Holanda, Cunha acertou o comando do diretório estadual", afirma o jornlista em matéria publicada no Metrópoles.

O ex-presidente da Câmara, articulador do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, em 2016, deixou o MDB, após ser alvo da operação Lava Jato, que apontou contas secretas no exterior.

Cunha foi cassado, perdendo o seu mandato, preso e condenado por corrupção. Após reverter decisões processuais, ele foi colocado em liberdade e se aproximou do governo Jair Bolsonaro e planeja disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados por São Paulo e eleger a filha, Danielle, pelo Rio de Janeiro.

