Eduardo diz que Bolsonaro poderá ser submetido a cirurgia no abdômen

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) afirmou nesta quarta-feira, 14, que Jair Bolsonaro poderá ser submetido a uma nova cirurgia. Segundo ele, no entanto, o procedimento seria mais simples em comparação aos anteriores.

"Ele [Jair Bolsonaro] retirou um litro de líquido mais cedo do intestino, o que fez diminuir a dor. Mas ele ainda sente uma leve dor. Segundo relato dele, ele comeu caqui ontem e, à noite, passou a sentir fortes dores. A equipe médica diz que ele estava com uma alça do intestino dobrada, 'entupida'. Mas, agora, ele está em observação para avaliar se opera ou não. Há chances de esta alça desentupir sozinha, naturalmente, porém ele poderá passar por outra cirurgia. Os médicos dizem que ele não pode esperar muito tempo, porque sempre há o receio de ocorrer alguma infecção. O presidente está com uma sonda nasogástrica, em jejum", afirmou Eduardo Bolsonaro.

Mais cedo, Bolsonaro fez endoscopia e foi intubado. Segundo reportagem da CNN, Bolsonaro na tarde desta quarta está acordado e reagindo bem, acompanhado de Carlos Bolsonaro e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, nesta madrugada, e foi transferido para São Paulo para tratar obstrução intestinal.

Jair Bolsonaro foi às redes sociais nesta quarta-feira, 14, e tentou culpar partidos de oposição pelo seu quadro de saúde. "Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia", escreveu Bolsonaro.

