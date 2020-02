Eduardo e Flávio Bolsonaro administram ao menos 20 grupos de Whatsapp e coordenam ataques virtuais

De acordo com o repórter David Mener, do intercept, os irmãos Eduardo e Flávio Bolsonaro controlam ao menos 20 grupos que distribuem mensagens de ódio a pelo menos 5 mil pessoas. Eles seriam os responsáveis por coordenar os grupos de WhatsApp que atacaram com fake news a repórter da Folha de S. Paulo, Patrícia Campos Mello edit

Luisa Fragão, Fórum - Os filhos do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo e Flávio, são os responsáveis por coordenar os grupos de WhatsApp que nesta semana atacaram com fake news a repórter da Folha de S. Paulo, Patrícia Campos Mello. De acordo com o repórter David Mener, do Intercept, os irmãos controlam ao menos 20 grupos que distribuem mensagens de ódios a pelo menos 5 mil pessoas.

Para atacar a repórter, as fábricas de fake news do deputado e do senador apostaram em postagens misóginas que a acusavam de se prostituir em troca de informações. Os ataques começaram depois que o ex-funcionário da Yacows, Hans River Nascimento, acusou a jornalista na CPMI das Fake News de se insinuar sexualmente com o intuito de conseguir informações para uma matéria. A partir de então, os ataques contra a repórter começaram a repercutir nas redes sociais.

A repórter da Folha foi uma das responsáveis por mostrar que empresas como a Yacows usou o nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e assim conseguir o disparo de lotes de mensagens em benefício de políticos.

