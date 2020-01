Eduardo Fauzi, suspeito de atacar Porta dos Fundos, entra com pedido de habeas corpus

A defesa alega que Fauzi "não pode ser comparado com um bandido de alta periculosidade ou criminoso que há muito já milita no mundo dos delitos" edit

247 - A defesa de Eduardo Fauzi, supeito de participar do ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, entrou com pedido de habeas corpus na última segunda-feira (6) à Justiça do Rio de Janeiro contra prisão temporária, informa a coluna de Guilherme Amado, da Época. Dias após o ataque, o suspeito embarcou para a Rússia.

A defesa de Eduardo alega que ele "não pode ser comparado com um bandido de alta periculosidade ou criminoso que há muito já milita no mundo dos delitos". Os advogados ainda disseram que o pedido de prisão foi uma "radicalismo furioso".

A defesa do suspeito disse também que Eduardo não tentou cometer homicídio, o que impede que ele seja preso temporariamente. "Não é possível afirmar a intenção homicida narrada pela autoridade policial. Isto porque os objetos lançados pelos agentes - até então não identificados - tiveram alvo certo, qual seja - o estúdio de gravações, demonstrando a nítida intenção de causar dano patrimonial e não humano", dizem os advogados Jonas Oliveira e Diego Rossi, em documento encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.