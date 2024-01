Eduardo Leite busca candidato para prefeitura de São Paulo e quer afastar o PSDB do bolsonarismo

Apoie o 247

247 - Possível indicado como pré-candidato do PSDB para as eleições presidenciais de 2026, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) afirmou que o partido está buscando sua futura indicação para a prefeitura de São Paulo para as eleições deste ano.



Como informado pelo Metrópoles , Leite argumentou que o resultado da eleição na capital paulista terá impacto no cenário político nacional e que o apoio de Jair Bolsonaro pode vir a afastar o partido da possibilidade de apoio a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).



Para ele, a falta de indicação do partido de um candidato à Presidência da República em 2022 foi um erro, e agora enfatiza a importância de evitar um novo equívoco ao não ter um candidato próprio à Prefeitura de São Paulo pela primeira vez. O foco é também na busca de colocar o PSDB em relevância no cenário político atual.

