Eduardo Leite confirma ida ao ato de 8 de Janeiro

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), confirmou sua presença no Ato Democracia Inabalada, que acontece na próxima segunda-feira (8).

O evento convocado pelo presidente Lula marca um ano da tentativa de golpe da extrema direita que vandalizou as sedes dos Três Poderes, ocorrida no dia 8 de janeiro do ano passado, e tem o objetivo de reafirmar a importância e a força da democracia brasileira e de restituir ao patrimônio público, de maneira simbólica, alguns itens depredados durante a invasão.

continua após o anúncio

Governadores alinhados ao bolsonarismo como Tarcísio de Freitas (São Paulo), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Romeu Zema (Minas Gerais) não confirmaram presença alegando férias, viagens e “compromissos já agendados” como justificativa para suas ausências.

