Eduardo Leite diz que trabalhará para manter Alckmin no PSDB

Metrópoles - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse nesta sexta-feira (19/11) para militantes do PSDB de São Paulo que, caso vença as prévias, seu primeiro ato será pedir a permanência de Geraldo Alckmin no partido.

Leite fez a declaração durante o ato final de sua campanha. Em São Paulo, o governador recebeu o apoio do senador José Aníbal, que atuou como coordenador do grupo de supervisão das prévias.

Durante o discurso, Leite contou que recebeu ofertas para se filiar a outros partidos e procurou Alckmin para se aconselhar sobre disputar ou não as prévias do PSDB.

