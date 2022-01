Eduardo Moreira após fim do caso triplex contra Lula e salário de Moro: quem é o corrupto nessa história mesmo?

“Moro ganhou quase 4 MILHÕES de gorjeta da A&M pra trabalhar em assunto que ele não entende e o caso do Triplex ficou provado como fajuto”, destacou edit

247 - Nesta sexta-feira, 28, o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pré-candidato à presidência Sergio Moro (Podemos) revelou que ganhou R$ 3,5 milhões para trabalhar um ano na consultora norte-americana Alvarez & Marsal, que ganhou dinheiro com empresas falidas pela Lava Jato.

Também nesta sexta, o ex-presidente Lula (PT), que ficou 580 dias preso de forma ilegal por Moro, conseguiu mais uma vitória: a Justiça encerrou o caso do triplex do Guarujá — “julgado” pelo ex-juiz parcial Moro.

O economista Eduardo Moreira comentou nas redes sociais: “então é isso? As notícias de hoje são de que Moro ganhou quase 4 MILHÕES de gorjeta da A&M (muito mais do que o valor do Triplex) pra trabalhar em assunto que ele não entende e o caso do Triplex ficou provado como fajuto… Quem é o corrupto nessa história mesmo?”

