Eduardo Moreira arrecada alimentos para indígenas que passam fome em Dourados (MS)

Recentemente, o economista Eduardo Moreira foi alvo de ameaças por ter denunciado a situação de vulnerabilidade dos povos indígenas da região de Dourados, no Mato Grosso do Sul edit

247 - Após denunciar a situação de vulnerabilidade dos povos indígenas que habitam a região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e ter sido ameaçado por isto, o economista Eduardo Moreira lançou uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para os indígenas.

"A população indígena de Dourados no Mato Grosso do Sul vive uma das mais trágicas situações humanitárias no mundo. Esta é uma constatação de várias organizações internacionais e nacionais de direitos humanos. Fome, ataques por milícias armadas, disputas de terras e falta de serviços públicos básicos como água, esgoto e energia são a realidade de dezenas de milhares de irmãos e irmãs que lá vivem. Esta é uma campanha emergencial para abastecer estas famílias com alimentos que serão comprados principalmente de pequenos agricultores da região, atendendo assim a vários grupos que precisam de nossa ajuda para sobreviver", diz a descrição da arrecadação.

Até o início da tarde desta segunda-feira (24), a campanha já havia arrecadado R$ 131.191,00. Você também pode apoiar.

