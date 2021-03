Eduardo Moreira: “Não é apego ao simbolismo, mas no final de março de 1964 esse país sofreu um golpe”

247 - Para Eduardo Moreira, apresentador do canal Resistentes, Jair Bolsonaro vai apostar em um fechamento de regime em 2022. “Esse é o objetivo. E ele pode usar a crise do coronavírus, uma eventual crise com a Venezuela. A gente não pode esquecer que ele estava há pouco tempo em reunião com o Trump provavelmente para receber ordens do que fazer. São dois idiotas completos que só podem se reunir para cometer uma sandice”, disse à TV 247.

“O que ele pode estar querendo forçar? E eu volto a falar, não é apego ao simbolismo, mas no final de março e início de abril de 1964 esse país sofreu um golpe”, alertou. Moreira também citou o jornalista Jeferson Miola, ao dizer que concorda com ele quando disse que “Bolsonaro está dobrando sua aposta”.

Diante da gravidade da situação, Eduardo Moreira diz que a oposição precisa acordar. “O que me chama mais atenção em tudo isso é que a oposição está sonolenta, me parece. Claro, aqui não estou fazendo críticas aos deputados da oposição que no Congresso são guerreiros e fazem um belo trabalho. (...) a gente vai assistir mais um atentado contra o povo brasileiro?”, indagou.

