Eduardo Paes diz que eleição de Lula é vitória da democracia

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirma que a principal vitória da eleição é a democracia, motivo pelo qual o petista deve manter a promessa de fazer um governo mais amplo, para além de seu partido.

"Acho que ninguém sai muito chancelado dessa eleição. [...] Mais do que a vitória do Lula, eu acho que a vitória é da democracia, da política, da negociação, da busca de consensos que venceu as eleições de domingo", afirmou na terça-feira (1º) em entrevista à Folha de S.Paulo.

O prefeito do Rio valoriza o fato de que a vitória de Lula foi "fruto de uma frente ampla" em que aqueles que acreditam na política apoiaram Lula

Paes diz que ficou muito feliz com o resultado da eleição. "O Brasil não suportaria mais quatro anos de governo Bolsonaro. As instituições democráticas estariam ameaçadas se a população chancelasse todas as loucuras que ele fez ao longo desses quatro anos. E reforça tese de que "mais do que a vitória do Lula, a vitória é da democracia, da política, da negociação, da busca de consensos".

E acrescenta que não tem dúvida de que Lula tem a exata noção do que significa sua vitória e a oportunidade que ele tem diante de si.

Crítico severo de Bolsonaro, Paes diz que o ocupante do Palácio do Planalto "não consegue entender o jogo da democracia".

