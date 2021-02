Eduardo Pazuello não tem especialização em Logística

Revista Fórum - Eduardo Pazuello assumiu o cargo de Ministro de Saúde, no dia 16 de outubro de 2020, com o principal atributo de se especialista em logística. De acordo com o Jornal de Brasília, com informações conseguidas através da Lei de Acesso à informação, descobriu que Pazuello tem alguma experiência como militar, mas não tem especialização em Logística.

Pazuello formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) como Oficial Intendente, em 1984. Na página da AMAN, a academia descreve o oficial formado nessa área como aquele que “distribui o material de intendência (uniformes, equipamentos individuais, etc) e os diversos tipos de munição e de gêneros alimentícios”.

O documento segue: “proporciona também, em operações, outros serviços como lavanderia e banho. Nas organizações militares, os intendentes assessoram os comandantes na administração financeira e na contabilidade”.

