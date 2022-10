"Educação é a base para o desenvolvimento de qualquer nação", diz Lula no Dia do Professor

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) publicou uma mensagem no Twitter neste sábado (15) pela ocasião do Dia do Professor.

"Investimos na educação porque essa é a base para o desenvolvimento de qualquer nação", declarou.

Ele também exaltou o candidato a governador de Sã Paulo, Fernando Haddad (PT), professor e seu ministro da Educação. "Com o professor Fernando Haddad como ministro da Educação, valorizamos o ensino. Vamos voltar para mais uma vez termos um governo que respeite os professores e valorize a educação".

Mais cedo, o ex-presidente publicou outra mensagem, desta vez pedindo engajamento em sua campanha eleitoral para derrotar Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. "Até o dia da eleição, não podemos parar. Temos que conversar com cada pessoa que a gente conhece, com pessoas que ainda não estão com a gente e com pessoas que estão pensando em não ir votar. E no dia 30 de outubro vamos ampliar nossa vitória. Vamos em frente".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.