"Educação será a arena prioritária da guerra cultural bolsonarista", diz Daniel Cara

Educador afirma que o pânico moral é um dos instrumentos da extrema direita no Brasil e no mundo

Por Daniel Cara, no X – A escolha do PL de indicar Nikolas Ferreira para a presidência da Comissão de Educação fortalece e reitera uma estratégia já conhecida: a área será arena prioritária da guerra cultural bolsonarista em um ano eleitoral.

Isso já ocorre no Brasil desde 2014, mas ocorre também nos EUA (com o trumpismo), desde 2021. O principal instrumento de ambos é o pânico moral de extrema direita. Por isso, a Educação deve ser sempre prioridade na agenda política: ela é o espaço privilegiado para o debate sobre o projeto e os valores da sociedade.

Porém, tanto no Ocidente quanto na América Latina, a centro-esquerda e a esquerda deixaram de lado essa dimensão política essencial da área.

