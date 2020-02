Efeito da Vaza Jato chega ao fim e aprovação de Moro cresce

Com o fim das denúncias do Intercept, de Glenn Greenwald, a aprovação do ministro da Justiça, Sergio Moro, foi de 48% a 54%. No entanto, ainda está abaixo do pico de 60% edit

247 - A pesquisa do Atlas Político, divulgada pelo El País, também mediu a aprovação do ministro Sergio Moro, da Justiça, e ela cresceu após o fim das denúncias da Vaza Jato. "O ciclo de deterioração do ministro Sergio Moro, observado desde as revelações dos diálogos entre ele e os procuradores da Lava Jato pelo The Intercept Brasil, também parece que está se revertendo. A aprovação do ex-juiz cresceu seis pontos de novembro para cá, batendo 54%. Em maio do ano passado, no entanto, ele era avaliado positivamente por 60% dos entrevistados. No mês seguinte, as mensagens começaram a ser reveladas, em reportagens de diversos veículos, dentre eles, o EL PAÍS, e a aprovação de Moro chegou a cair para 50%", aponta a reportagem.